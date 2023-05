Note per la Terra all’anfiteatro di viale Alpi

Nell’ambito della ‘Settimana nazionale della musica’, è in programma oggi alle 17.30, all’anfiteatro di viale Alpi, la sesta edizione di ‘Note... per la Terra’, progetto selezionato dal piano triennale delle arti. Un’iniziativa in rete che coinvolge numerose scuole della città a indirizzo musicale tra cui il liceo Cardarelli, il liceo Costa ed il Conservatorio Giacomo Puccini, con la scuola media Isa 1 Don Milani come capofila. L’orchestra, costituita da circa 200 alunni provenienti dalle molte scuole della provincia, proporrà brani tratti da sinfonie, suite sinfoniche con il comune denominatore del desiderio di pace, della diversità dei popoli e della valorizzazione del proprio patrimonio da proteggere e salvaguardare. L’evento sarà introdotto e arricchito dalla fanfara interregionale del Comando marittimo Nord. Tra le scuole secondarie di primo grado, a partecipare oltre alla Don Milani, anche la Pellico-Mazzini, la Fontana-Formentini (in città), poi quelle di Lerici, Santo Stefano Magra, Arcola, Riccò del Golfo, Levanto, Vezzano Ligure e della Valdivara. "Con l’edizione ‘Note... per la Terra’ – affermano i promotori – si riapre un dialogo collaborativo, che si era interrotto con la pandemia, tra alunni e docenti di ordini e scuole diverse, per farli sentire parte essenziale di un lavoro ampio e condiviso".

m. magi