Note in ricordo di Ciceri Torna ‘Concerti a teatro’

Con un concerto in ricordo del compositore spezzino Carlo Ciceri – prematuramente scomparso nel marzo scorso – continua ‘Concerti a Teatro’, rassegna di musica classica promossa da Fondazione Carispezia. Appuntamento per sabato con protagonista sul palco del Teatro Civico l’Ensemble900, formazione di musica contemporanea creata all’interno del Conservatorio della Svizzera italiana diretta, per questa occasione, da Francesco Bossaglia, direttore d’orchestra e amico dello stesso Ciceri.

Carlo Ciceri – il cui primo diploma in pianoforte è stato conseguito proprio al Puccini della Spezia – era riconosciuto a livello internazionale e la sua musica è stata eseguita in numerosi Paesi europei. Al Conservatorio della Svizzera italiana ha inoltre ricoperto il ruolo di produttore della Stagione ‘900presente’ accanto a quello di responsabile della formazione continua. Al Civico in programma, nella prima parte del concerto, il brano ‘Ins Wasser’, in cui Ciceri ha rivisitato alcuni lieder di Schubert reinventandone l’accompagnamento strumentale, creando un ciclo di sette brani per mezzo soprano e gruppo strumentale. Accanto agli strumenti tradizionali dell’ensemble, i musicisti suoneranno anche strumenti particolari come un toy-piano, un flauto dolce, una piccola armonica a bicchieri, una melodica soprano e alcuni richiami per uccelli, oltre che percussioni e oggetti particolari. Sul palco, insieme all’Ensemble900, le cantanti soliste Liga Liedskalnina, Minji Kim e Melanie Häner, oltre alle Soliste del Coro di voci bianche Clairière. La seconda parte della serata vedrà l’esecuzione di ‘La vie d’un he´ros (Tombeau de Vivier)’ del compositore canadese Walter Boudreau.

Marco Magi