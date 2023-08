Note in bianco e blu col maestro Cousteau

Un concerto in bianco e blu come i colori che spiccano sul territorio partendo dalle cave di Carrara per arrivare al mare. L’evento musicale inserito nel programma dell’estate del Comune di Ameglia si terrà domani, venerdì, alle 21.30 in piazza XIII Dicembre nel borgo collinare di Montemarcello diretto dal maestro Michael Cousteau e si intitola ’Concerto in bianco e blu per Montemarcello-Liguria: una terra ispiratrice’. Michael Cousteau è direttore d’orchestra francese di fama internazionale e la sua presenza a Montemarcello non è del tutto casuale. Infatti dal 1985 trascorre le sue vacanze estive proprio in paese. Nell’occasione dirigerà l’orchestra dell’Associazione Orchestra lirico sinfonica Teatro del Giglio Aps eseguendo le arie più amate del repertorio classico. "La presenza a Montemarcello del prestigioso ospite – ha spiegato Marzia Ratti, assessore alla cultura – ha fatto nascere l’idea di un omaggio musicale al paese e alle terre sul Magra che si affacciano sulle montagne di Carrara". Il concerto sarà un viaggio musicale attraverso le opere di Giacomo Puccini, Niccolò Paganini e anche del compositore russo Ciajkovskij e dell’inglese Edward Elgar.