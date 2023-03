Note e immagini per ’Scatti di mare’

Il Camec ospiterà oggi una iniziativa dedicata a un importante progetto nato durante l’emergenza pandemica, ‘Scatti di mare’, ed alla collaborazione nata in seguito con la associazione di volontariato umanitario Gocce di Sorriso. Durante l’incontro con inizio alle 16.30, a ingresso libero, la talentuosa e raffinata chitarra solista del giovane Emanuele Pauletta sarà protagonista del concerto ‘Il Respiro del Mare’ insieme a immagini e brevi letture dedicate al mare affidate a voci femminili di Asl5. ‘Scatti di mare’ è una raccolta di foto del nostro mare, realizzate da alcune operatrici della sanità pubblica spezzina nei rari momenti di riposo dal lavoro, durante la seconda ondata pandemica. Ricordi ed emozioni che Claudia Massi, biologa in Asl5, ha trasformato in un progetto artistico-solidale che supporta con le proprie iniziative l’organizzazione spezzina di volontariato Gocce di Sorriso per contribuire alla costruzione di Neppekobokk, un centro con funzione socio-sanitaria che l’associazione in Senegal. I volontari, di rientro il 28 febbraio dalla loro ultima missione, saranno presenti in sala per una testimonianza. L’iniziativa, patrocinata da Comune, Consulta provinciale femminile e Asl5, è stata organizzata grazie all’impegno del Lions club Roverano e della sua presidente Alessandra Bertone. In occasione dell’evento saranno esposte nell’auditorium le fotografie del progetto ‘Scatti di mare’, che resteranno visibili fino alla fine del mese di marzo.