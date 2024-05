’Note di cura’ in ospedale

Come non bisogna curare gli occhi senza curare la testa, né la testa senza il corpo, così non bisogna curare neppure il corpo senza l’anima. Platone, il filosofo ateniese vissuto nel IV secolo a.C., lo scrive nel Carmide, un dialogo socratico. Abbracciando la sconcertante modernità di questo pensiero, ‘ClassicaMente 4.0 - voci antiche: dialogo per costruire il futuro tra parole, musica e immagini’, progetto culturale dell’associazione musicale sarzanese ‘Crescere insieme con la musica’, fondata sull’educazione musicale con il metodo Suzuki, propone uno stupendo percorso, che inizia oggi con la rassegna musicale ‘Note di Cura’, realizzata con il contributo della Fondazione Carispezia, all’interno dell’ospedale San Bartolomeo, Il festival fa parte di un articolato programma che si sviluppa anche tra il capoluogo e Porto Venere.

A Sarzana, intanto, concerti di musica classica (solisti, duo o piccole ensemble), talora accompagnati da voci narranti, proiezioni di immagini o allestimenti di esposizioni fotografiche. Iniziative programmate con cadenza mensile, da maggio a dicembre (8 appuntamenti), nell’atrio delle Cure palliative al 4° piano dell’ospedale, con la partecipazione attiva di allievi musicisti al fianco di musicisti professionisti. Ad inaugurare sarà Emanuele Pauletta, giovane musicista e direttore artistico di ‘ClassicaMente 4.0’, talento emergente del panorama chitarristico internazionale. Al suo fianco, in apertura, Nicolò Corsi, 11 anni e Riccardo Calò, 19 anni. ‘ClassicaMente 4.0’ è nato ad inizio 2023 dall’incontro tra ‘Crescere insieme con la musica’ e la scrittrice milanese Cristina dell’Acqua, mentre la realizzazione della rassegna ‘Note di Cura’ è patrocinata da Asl5, Comune di Sarzana, Consulta provinciale Femminile e realizzata, oltre che con il sostegno della Fondazione Carispezia, con il supporto dell’associazione La Libellula OdV e la collaborazione della dottoressa Monica Ferrari, coordinatrice dell’Hospice e il dottor Mario Bregnocchi, responsabile delle Cure Palliative. "È una grande gioia portare la musica classica in un contesto di cura – dice Claudia Massi, ideatrice e referente del progetto – perché la cultura cura, quando è plurale e sostenibile". Gli appuntamenti di Note di Cura, sono aperti anche alla popolazione prenotando a crescereconlamusica.gmail@com o via Whatsapp al numero 333 4101503).

Marco Magi