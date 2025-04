Note di Cortopassi per il Concerto di Primavera in viale Garibaldi

Dedicato alle splendide musiche pasquali del maestro Domenico Cortopassi, è in programma martedì 29 aprile, alle 20.45, nella Chiesa Nostra Signora della Neve in viale Garibaldi, il Concerto di Primavera. L’ingresso al concerto è libero. La serata sarà aperta dai saluti del sindaco Pierluigi Peracchini, seguiti dagli interventi del parroco don Mirko Mochi e del vescovo diocesano monsignor. Luigi Ernesto Palletti. Il programma prevede l’esecuzione di brani pasquali, tra cui il preludio per organo ‘Resurrexit’ di Alemanno Cortopassi. Il concerto sarà un’occasione unica per immergersi nelle melodie pasquali di Cortopassi, eseguite dal talentuoso coro Lunaensemble e accompagnate dall’organista Sergio Chierici. La direzione artistica sarà affidata a Luciano Bonci, con la coordinazione di Giuseppe Bruno, direttore del Conservatorio Puccini della Spezia. L’evento, promosso da Maurizio Damerini, vedrà la partecipazione speciale del nipote del maestro, Massimo Cortopassi, e della dottoressa Maria Teresa Fortunato Cortopassi. Domenico Cortopassi (nato nel 1875 a Sarzana e scomparso nel 1961) è stato un compositore di fama internazionale, legato profondamente alla nostra città. Ha studiato con il padre Alemanno e all’Istituto musicale Pacini di Lucca, perfezionandosi poi a Milano. La sua carriera lo ha portato a dirigere orchestre in Italia e all’estero, componendo opere liriche, operette, musica sacra e colonne sonore per film. Tra le sue opere più celebri ricordiamo ’Santa Poesia’ e il primo fox-trot italiano ‘Marion’. Fu amico e collaboratore di Giacomo Puccini, con cui condivise una profonda stima e amicizia. L’evento è patrocinato dal Comune della Spezia e organizzato in collaborazione con i Servizi culturali comunali, l’associazione 50&più, la Diocesi della Spezia, Sarzana e Brugnato, Gli amici di Don Bosco, Lunaensemble. Associazione Prospezia e Salesiani Don Bosco.

m. magi