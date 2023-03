Note dal vivo alla Terrazza De Lisi

Con un doppio appuntamento dedicato alla fiera di San Giuseppe, la Terrrazza De Lisi è pronta a riprendere una sua tradizione. Nel locale di via Persio (praticamente all’interno della fiera patronale stessa) stasera, dalle 19.30, è in programma una festa con gadget e hostess, Select, l’antico spritz di Venezia e la musica dal vivo a cura Luca Biondo. Domani, invece, per la Notte Bianca, aprirà il palco l’intrattenitore show man Manuel Giampaoli, del gruppo mg, e a seguire sale in consolle il deejay Gabriele Esposito. La serata è organizzata in collaborazione con la New Generation Sound di Valentino Ciuffardi, si inizia alle 19 poi dalle 22 l’ingresso è libero, con special flair Aa. Arko. "Dopo 2 anni di covid è il posticipo dell’anno scorso dovuto al fine emergenza – spiega il titolare Angelo Delisi – non potevamo non preparare un ritorno in grande stile". Info al 342 7710197.