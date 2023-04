Nono anniversario per l’outlet Weekend con i prezzi scontati

Nono anniversario, fino al 70% di sconti. Il fine settimana sarà tempo di shopping al Brugnato 5Terre Outlet Village, che domenica 16 aprile festeggerà questo speciale compleanno con l’Anniversary Promotion: l’occasione, per i clienti del centro della Val di Vara di fare acquisti a prezzo ridotto su una selezione di capi della collezione primavera-estate. Shopping all’aria aperta per rinnovare il guardaroba in vista della bella stagione, con la possibilità di pianificare la propria corsa agli affari: sul sito shopinnbrugnato5terre.it è infatti consultabile la lista completa dei negozi che parteciperanno alla promozione. Aperto nell’aprile 2014, il Brugnato 5Terre Outlet Village si è consolidato come polo della geografia dello shopping con un’offerta di 80 punti vendita al dettaglio: moda – vestiti e calzature – uomo, donna e bambino, ma anche libri, articoli sportivi, elementi d’arredo, specialità per golosi.