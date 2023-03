’Non una di meno’ alla Skaletta Una mostra con performance

Continuano gli appuntamenti verso la ricorrenza dell’Otto Marzo organizzati dal movimento Non una di meno, che oggi a partire dalle 18.30 farà tappa alla Skaletta Rock Club per un evento di autofinanziamento: al costo consigliato di 3 euro a persona, che andranno in sostegno alla lotta transfemminista, arti e impegno s’incroceranno per un’offerta variegata, che strizza l’occhio alla fantasia. Si chiama ’Amore e lotta’ e i partecipanti potranno visitare ed assistere alla mostra performance ’Com’eri vestita?’ a cura di Amnesty International La Spezia, e scatenarsi con il live e dj set di Linda Veo, Mariacanti, Emilya ndMe; ci saranno anche diversi punti per informarsi e sperimentare, come i laboratori materiali di D.i.t. – Do it together, banchetta benefit per Nudm, la zona make-up e glitter e quella dedicata al mangia e bevi. Culmine della carrellata di eventi, il corteo transfemminista che partirà alle 18 da piazza Brin l’8 marzo.

C.T.