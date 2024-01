"Non sottovalutare le difficoltà e i disagi per fare lo shopping"

Il rispetto e l’attenzione dell’ambiente sono i princìpi cardine dell’ordinanza appena entrata in vigore nelle vie del centro spezzino ma alcuni aspetti, seppur condivisi nel merito, andrebbero comunque rivisti tenendo conto delle diverse esigenze di chi arriva in città. E proprio sulle differenti necessità Angelo Matellini direttore di Cna ha posto il problema sull’inquinamento ... uguale per tutti. "L’inquinamento delle macchine Euro 4 - spiega Matellini - è lo stesso, sia che venga prodotto da quella di un cittadino residente che di un artigiano chiamato a sostituire un accessorio nell’abitazione in una zona caratterizzata dal divieto di transito a bordo di un modello di mezzo non conforme. Siamo tutti, giustamente, sensibili e attenti all’ambiente ma occorre tenere presente anche le difficoltà di chi viaggia per lavoro e chi arriva in città per svolgere commissioni oppure per fare acquisti. Questa del divieto di ingresso per una categoria di veicolo datati è una tematica che da tempo è stata affrontata e adottata ormai in tutti i centri storici delle città anche se indubbiamente le limitazioni possono portare disagio". Le modalità di accesso nelle vie del centro storico, evidenziate anche da Confartigianato, hanno comunque già portato a diverse deroghe. "Abbiamo trovato nell’assessorato capacità di ascolto - dichiara Nicola Carozza responsabile categorie di Confartigianato - e nella nuova ordinanza di fine anno le imprese che operano nei diversi settori e che devono accedere al centro cittadino per motivi strettamente legati alla loro attività, vengono autorizzati di fatto senza dover richiedere telematicamente la deroga agli uffici. Si tratta di una importante semplificazione per le nostre imprese". In particolare infatti sono stati derogati in automatico i veicoli professionali: partendo dai taxi agli ambulanti che non soltanto dispongono del posto fisso ma anche dei colleghi autorizzati alle operazioni "spunta", passando per le imprese di pronto intervento ambientale e alle diverse categorie di artigiani. Le varie professioni inserite nelle deroghe pertanto non dovranno così richiedere autorizzazione per via telematica oppure attraverso gli uffici comunali. m.m.