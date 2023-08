Non solo spiaggia Un boom di richieste per le escursioni attraverso i sentieri

Non solo spiagge e mare ma anche tanti altri luoghi da vedere e scoprire. Il nostro territorio è ormai un crocevia di arrivi e partenze per questo è fondamentale comprendere come si distribuiscano le persone in provincia e quali siano le attività preferite. Cultura, sentierismo, sport outdoor e turismo balneare, sono tante le opzioni tra cui scegliere, sapere cosa fanno i turisti ci fornisce un quadro più completo. Marco Brizzi, guida ambientale escursionistica e turistica, illustra quali siano le scelte di chi si ferma in zona: "Le Cinque Terre restano in cima alla classifica come luoghi maggiormente apprezzati, anche se ad essere sincero ricordo periodi in cui i turisti erano di più rispetto a quelli che arrivano oggi. La Val di Vara viene richiesta qualche volta, ma bisogna considerare la difficoltà a raggiungerla e i sentieri abbastanza impegnativi che la caratterizzano, alle mete che attraggono i turisti si è aggiunta anche Monesteroli, soprattutto grazie ai social. I sentieri del Golfo sono molto poco conosciuti, così come quelli del Parco di Montemarcello Magra-Vara che ha avuto una promozione molto minore. L’arrivo di strutture extralberghiere e le navi da crociera hanno portato in zona un turismo più ampio, di fascia più bassa. Dal punto di vista delle nazionalità restano gli italiani soprattutto dal post-pandemia, sono tanti i francesi, più o meno invariati gli americani, ma sono mancati gli scandinavi che un tempo venivano nelle nostre zone". L’escursionismo deve fare i conti con le temperature record di questi giorni, per questo è una categoria che si presta benissimo ad un’ottica di destagionalizzazione. Per molti La Spezia resta il punto di partenza da cui poi raggiungere le altre località, quest’anno anche l’offerta di eventi e culturale ha inciso sui flussi. Dal 70° Raduno Nazionale dei Bersaglieri al Festival del Jazz e agli eventi dell’Estate Spezzina, tanti hanno colto l’occasione per unire mare e intrattenimento con gli spettacoli in piazza Europa.

Ginevra Masciullo