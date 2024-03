"Non inseguite finti stereotipi"

Con una grande tenacia, una laurea in giurisprudenza e, da sempre, l’urgenza di trovare il suo "tono di voce", Sabrina Canese (nella foto), imprenditrice e presidente nazionale Assofermet Ferramenta, ha trovato il suo ruolo altamente qualificato anche in famiglia.

Come ce l’ha fatta?

"Dopo gli studi universitari sono entrata nell’azienda di famiglia che comprende un negozio di ferramenta in centro città e un’attività prevalente all’ingrosso con 15 dipendenti; con una compagine societaria composta da mio padre, presidente, e da me e mio fratello come amministratori delegati, rispettivamente al controllo di gestione e alle funzioni commerciali".

Com’è stato il percorso?

"Tortuoso perché all’inizio tutto questo non era nelle mie corde, ho dovuto trovare il cosiddetto ’tono di voce’, cercare cioè il mio spazio. Ho conseguito un master in economia perché sentivo di dover acquisire ulteriori competenze che non avevo, e da lì si è aperto lo scenario dell’amministrazione aziendale. Tuttavia avevo necessità ancora di qualcosa che misurasse il mio valore, per questo sono entrata nel mondo associativo, realizzando progetti e vincendo premi, anche importanti, che hanno fortificato la mia autostima e la mia immagine nei confronti del mercato".

Cosa è stato davvero difficile?

"Paradossalmente l’ostacolo più difficile da superare è stato far capire in famiglia la mia mentalità innovativa, ma questo è comprensibile in un’azienda familiare, specie all’inizio, quando ancora non sono strutturati ruoli e competenze".

Cosa si sente di dire alle giovani donne di oggi?

"Intanto che la strada non è definita ma la si trova giorno per giorno, ponendosi obiettivi realizzabili, scegliendo le direzioni e cogliendo le opportunità. Credere sempre nel proprio valore e nelle proprie potenzialità, mantenendo e coltivando la propria unicità di donna, senza diventare copie di stereotipi maschili. Un’unicità fatta di grande sensibilità, gusto estetico, visione e coraggio".

Alma Martina Poggi