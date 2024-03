"Non fidatevi mai di chi vi scoraggia"

Federica Montaresi (nella foto) è segretario generale dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale.

Montaresi, dal suo punto di osservazione privilegiato, quello portuale è ancora oggi un mondo ad appannaggio prevalentemente maschile?

"Sì, di donne ce ne sono ancora poche. Nell’ultimo periodo, però, le cose stanno un po’ cambiando, si cominciano a vedere figure femminili che hanno deciso di intraprendere, con passione, una carriera anche operativa, in un mondo, come quello portuale, che come dicevamo è tradizionalmente maschile".

Durante il suo percorso di affermazione lavorativa ha mai conosciuto momenti di scoraggiamento?

"I momenti di difficoltà capitano quando purtroppo incontri sul tuo cammino persone che provano a minare la fiducia che riponi in te stessa. A me è successo di incontrare, a volte, persone di questo tipo. Allora, devi lavorare molto su di te, nel senso che devi attrezzarti per non permettere a nessuno di mettere in dubbio le tue capacità. Bisogna dimostrare con i fatti quello che si vale, quello che si fa e quello che si è".

Donne, lavoro e famiglia, questo trinomio, oggi è ancora così difficile? "Sicuramente non è semplice. Da segretario generale dell’Autorità di sistema portuale, una delle prime cose che ho fatto, all’interno, è stata quella di rivedere il regolamento dello smart working, rendendolo più flessibile, per permettere di conciliare meglio i tempi della vita lavorativa e quelli della vita familiare. Un’altra cosa che ho fatto è stata quella di cercare di togliere alcune regole vigenti al nostro interno che potevano creare una disparità di trattamento economico tra donna e uomo".

Nel mondo del lavoro, secondo lei abbiamo fatto passi in avanti?

"C’è ancora tanto da concretizzare, ma oggi c’è sicuramente una maggiore consapevolezza da parte dei colleghi uomini rispetto al ruolo che svolgono le donne con le loro caratteristiche e peculiarità".

Maria Cristina Sabatini