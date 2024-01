Non dipendere. #Vivi. Positivo il bilancio del progetto della Cri indirizzato alle scuole

Sono più di 2.400 gli studenti degli istituti superiori del territorio che sono stati coinvolti nel progetto della Croce Rossa della Spezia "Non dipendere. #Vivi." Un’iniziativa sostenuta da Fondazione Carispezia che aveva l’obiettivo di sensibilizzare i giovani spezzini sui rischi di ogni forma di dipendenza e di cui ieri mattina è stato presentato il bilancio conclusivo.

Nel corso del 2023 una squadra di 32 Giovani della Cri ha incontrato 1.357 studenti di 59 classi diverse – 33 del liceo Capellini, 12 del liceo Costa, 8 del Cardarelli e 6 del Fossati – con lo scopo di formare e informare i ragazzi sui rischi connessi alla droga, all’alcol, al gioco d’azzardo e all’abuso dei social network. Problematiche che, soprattutto tra gli adolescenti, portano poi frequentemente all’adozione di comportamenti a rischio che generano a loro volta guai con le forze dell’ordine, reati contro il patrimonio e conflitti con familiari e insegnanti.

"Ad ogni studente – ha sottolineato il presidente della Croce Rossa Luigi De Angelis – è stato consegnato del materiale informativo con i contatti delle strutture sanitarie e dei centri a cui rivolgersi in caso di bisogno. I nostri volontari hanno instaurato un confronto franco e scevro di pregiudizi con i loro coetanei e se abbiamo contribuito a salvare anche una sola persona dalla triste spirale della droga possiamo ritenerci soddisfatti". Altro momento fondamentale del progetto è stato l’incontro organizzato al Palasport con Francesco Fassina, utente della Fondazione Villa Maraini di Roma che dopo aver seguito un percorso di cura presso la struttura, gira l’Italia raccontando la sua storia personale di dipendenza dalle sostanze stupefacenti. Lo fa con una tale forza e capacità di empatia che al Palazzetto dello sport 1100 studenti studenti delle scuole superiori spezzine lo hanno ascoltato a tratti commuovendosi.

E poi gli eventi di approfondimento organizzati negli spazi dell’Accademia della Fondazione, a cui hanno partecipato un medico psichiatra, uno psicologo, un’assistente sociale e gli agenti della Guardia di Finanza, che hanno trattato gli aspetti sociosanitari e legali delle dipendenze, oltre all’impatto sul piano socio-relazionale delle stesse e le relative strategie di intervento. Una vera e propria crociata in cui "Fondazione Carispezia – dichiara la vice presidente Linda Messini – ha rinnovato il suo impegno a fianco dei giovani del territorio. L’educazione e il benessere delle ragazze e dei ragazzi devono essere per tutti una priorità, perché loro saranno i nuovi cittadini di domani."

Un ringraziamento alla Croce Rossa e ai suoi giovani è arrivato anche dal sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, "l’amministrazione comunale – ha affermato il primo cittadino – è quotidianamente impegnata nell’offrire sempre nuove opportunità e l’auspicio è che le giovani generazioni sappiano coglierle, tenendosi lontano da qualsiasi forma di dipendenza". Un plauso all’iniziativa è stato espresso anche dal Prefetto della Spezia Maria Luisa Inversini, secondo cui "questi progetti di confronto e di sensibilizzazione con gli studenti sono più che mai utili in una società, come quella attuale, che espone i giovani a molteplici rischi e dipendenze in grado di influenzare pesantemente il loro percorso di crescita. La sinergia e l’unità di intenti tra Istituzioni ed associazioni è essenziale per promuovere la consapevolezza dei ragazzi e il messaggio che il divertimento sano deve fare a meno di alcol e stupefacenti".

Vimal Carlo Gabbiani