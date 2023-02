Non convalidato il fermo per la rapina all’ortolano

Il giudice delle indagini preliminari Mario De Bellis non ha convalidato il fermo della polizia nei confronti di Koompiti Lasitaa cingalese di 45 anni e Diop Papa Abdulaie senegalese di 38 accusati di tentata rapina aggravata in concorso avvenuta lunedì in via Veneto nei confronti di un ortolano, al quale era stata sottratta la e-bike. Entrambi sono stati scarcerati. Nei confronti dell’africano che non avrebbe neppure partecipato attivamente, non è stata assunta alcuna misura cautelare. Per iI cingalese invece che aveva usato un coltello. il giudice ha disposto il divieto di dimora in provincia della Spezia.