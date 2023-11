"Non c’è stata condivisione con il territorio"

Anche dal mondo sindacale si alza forte il coro di protesta. Le segreterie spezzine di Flc Cgil, Cisl scuola, Uil scuola Rua e Snals Confsa hanno infatti puntato l’indice non soltanto sulla decisione degli accorpamenti ma anche per la mancata condivisione. "Ribadiamo ancora una volta – scrivono – la nostra contrarietà a questo progetto di dimensionamento che provocherà un impoverimento dell’offerta formativa e problematiche occupazionali. Non è possibile apprendere i passaggi di questa delicata vicenda dagli organi di stampa. Adesso veniamo a sapere che le decisioni di accorpamento sarebbero già state prese e da rarificare martedì prossimo in consiglio provinciale, oltretutto mettendo assieme territori e scuole distanti".