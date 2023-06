Noleggio e locazione di natanti "Escluse dal bando del Parco decine di imprese turistiche"

Nei mesi scorsi il bando per l’assegnazione delle autorizzazioni all’esercizio delle attività di locazione e noleggio di unità da diporto all’interno dell’Area marina protetta delle Cinque Terre aveva scatenato un vespaio di polemiche, tanto da spingere persino un gruppo di imprenditori a presentare ricorso al Tar. Ora, la pubblicazione degli esiti della selezione pubblica operata dal Parco nazionale delle Cinque Terre, avvenuta nella mattinata di ieri, rischia di fare la stessa fine: a commentare duramente l’esito della procedura è Giulia Giorgi, capogruppo della Lega in Consiglio comunale alla Spezia, per la quale l’esito del bando avrebbe penalizzato imprese che fanno promozione turistica nell’Area marina protetta, con "decine di aziende escluse".

Il tema era stato discusso anche nell’assise comunale spezzina. "E purtroppo – fa notare Giorgi – , come avevamo predetto sono molte le aziende del settore rimaste escluse dalla graduatoria. Oggi si è concretizzato quello che tutti temevamo: decine di aziende, sia con sede alle Cinque Terre, sia con sede alla Spezia, sono state escluse e sono così costrette a subire ingenti perdite economiche vedendosi negato il diritto ad operare nell’area marina protetta, nonostante rispettino tutti i requisiti ambientali necessari". La consigliera comunale ritiene che la decisione della Commissione del Parco, "arrivata con estremo ritardo visto che siamo già oltre la metà di giugno, sia priva di ogni senso ed inammissibile. Siamo tutti dalla parte della tutela ambientale, ma vorremo capire in questo caso che senso ha vietare l’accesso a chi fa promozione turistica quando tutti i giorni sono centinaia le imbarcazioni private che senza controllo e tutele accedono all’area marina protetta. Tutte le imbarcazioni delle aziende del settore, al contrario, sono sempre più eco-sostenibili, grazie ai tanti investimenti che vengono fatti per renderle all’avanguardia nel rispetto dell’ambiente" "Tutte le unità da diporto non adibite al noleggio o alla locazione – continua la Giorgi – non hanno nessun vincolo e possono accedere liberamente all’area marina protetta. Oltretutto, non possono nemmeno essere monitorate in quanto non provviste di sistema Ais, obbligatorio invece per le unità a locazione e noleggio. Scelte senza senso che sembrano rispondere ad un ambientalismo solo di facciata".