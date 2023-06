Noleggi nell’area marina protetta Confartigianato scrive al ministro "Subito la modifica del disciplinare"

La diatriba sul disciplinare dell’area marina protetta continua e senza esclusione di colpi. L’ultimo tassello al complesso mosaico lo ha aggiunto ieri Paolo Figoli. Il presidente di Confartigianato La Spezia ha preso infatti carta e penna e ha scritto una lunga lettera al ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, chiedendo l’apertura di un tavolo di approfondimento. Le premesse sono una dichiarazione di guerra. "La pubblicazione in data 20 giugno, a stagione già avviata, delle graduatorie 2023 del bando pubblico di selezione per l’assegnazione delle autorizzazioni all’esercizio delle attività di locazione e noleggio di unità da diporto con imprese escluse dalla valutazione, aziende non ammesse, aziende ammesse ma fuori graduatoria è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Ricorsi al Tar per le concessioni dei gavitelli, per l’esclusione dalla graduatoria, denunce, articoli e recriminazioni sulla stampa, scompiglio tra le aziende: tutto questo dimostra a nostro avviso che sia oramai non procrastinabile una modifica sostanziale dei criteri di autorizzazione all’area marina protetta". Quindi un appello alla concretezza: "Non ci appassiona sapere se le colpe vadano ascritte al ministero, alla presidenza del Parco, o ai funzionari, ma rileviamo che qualcosa non sta funzionando da tempo e nonostante i ripetuti appelli lanciati da Confartigianato, non sembrano esserci stati cambiamenti per favorire la tutela ambientale, gli investimenti in transizione energetica e le imprese". Il nodo della questione riguarda, come chiarito in altre sedi, l’organizzazione: "La pianificazione degli investimenti, l’assunzione di dipendenti, la promozione dell’attività, le prenotazioni nel settore turistico sono effettuate con mesi se non anni di anticipo, un imprenditore a metà giugno non può ritrovarsi ammesso o non ammesso a un’area marina protetta con dipendenti assunti, gente formata, natanti acquistati, motori revisionati. Desideriamo segnalare inoltre che dal 2019 abbiamo avviato un dialogo, da parte nostra costruttivo e propositivo, con il Parco per chiedere l’apertura di un tavolo di confronto con le associazioni rappresentative con sede nel territorio ed evitare inutili contenziosi: purtroppo questo dialogo non c’è stato". Una richiesta, quella del tavolo, finalizzata alla presentazione di specifiche istanze: "Discutere anticipatamente la bozza del disciplinare integrativo; avanzare la possibilità di rendere almeno triennali le autorizzazioni; arrivare alla pubblicazione del bando entro gennaiofebbraio; rendere le autorizzazioni annuali davvero tali, e non farle scadere il 31 dicembre; riconoscere un punteggio per la storicità e la struttura aziendale"