Noleggi nell’area marina Accontentate le imprese Un mese di tempo in più

Un mese di tempo in più alle imprese per presentare l’istanza di partecipazione al bando per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di attività di noleggio e locazione all’interno dell’Area marina protetta delle Cinque terre. Alla fine, la proroga richiesta a gran voce dalle associazioni di categoria e dalle imprese è arrivata, nelle forme di una determina firmata ieri dal direttore del Parco nazionale, Patrizio Scarpellini. Un punto di svolta, dopo le proteste delle scorse settimane culminate con la presentazione da parte di diciassette aziende di un ricorso al Tribunale amministrativo regionale per ottenere l’annullamento del bando? Chissà, certo è le quattro settimane in più concesse dall’ente di via Discovolo permetteranno a molte imprese di preparare al meglio le carte per concorrere al rilascio delle licenze.

Al di là delle lamentele e delle perplessità scatenate dal mondo imprenditoriale e da quello politico, ufficialmente a ‘provocare’ il differimento dei termini inizialmente previsti dal bando (la scadenza per la presentazione delle istanze era stata originariamente fissata alle 12 di ieri; ndr), è stato il ritardo con cui il Comune di Vernazza ha avviato le pratiche per l’assegnazione delle concessioni demaniali per l’occupazione di specchio acqueo ai fini dell’ormeggio e delle esigenze di servizio delle unità da diporto delle imprese di noleggio e locazione, il cui iter è stato avviato solo l’altro ieri dalla giunta comunale. Un ritardo che di fatto rischiava di andare a compromettere la partecipazione al bando delle imprese, in quanto il bando lanciato dal Parco nazionale prevede l’obbligo da parte dell’azienda di autocertificare il possesso di una concessione rilasciata dai Comuni ricadenti all’interno dell’Area marina protetta per l’occupazione di specchio acqueo per l’ormeggio e per le esigenze di servizio, oppure un’autorizzazione o il nulla osta per le medesime finalità rilasciata dai Comuni. Da qui, l’esigenza di concedere maggiore tempo per "consentire il completamento della procedura di assegnazione delle concessioni demaniali da parte del Comune di Vernazza", così come si legge nella determina che fissa la nuova scadenza alle 12 del prossimo 23 maggio. Contestualmente, il Parco ha deciso di consentire alle sole imprese che saranno assegnatarie delle concessioni e delle autorizzazioni rilasciate dal Comune di Vernazza, la possibilità di integrare le istanze di partecipazione al bando già presentate, "senza alcuna modifica dell’ordine cronologico di presentazione". Questo perché, come previsto dal bando, a parità di punteggio le autorizzazioni saranno rilasciate secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze.

Matteo Marcello