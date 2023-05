"Noi da sempre vicini ai disabili"

La passeggiata in città può anche non essere così piacevole e disinvolta, soprattutto per i portatori di handicap. Ma il Comune spezzino ha voluto ribadire la massima attenzione ai problemi sollevati nel recente viaggio che il nostro giornale ha fatto insieme a Mauro Bornia, presidente della consulta disabili. "La nostra amministrazione – replicano da Palazzo civico – ha sempre avuto nei confronti delle persone diversamente abili e delle loro associazioni, un atteggiamento costruttivo e finalizzato a rendere la città sempre più vivibile. Ne sono riprova i progetti portati avanti in questi anni dove, nelle opere pubbliche, l’abbattimento delle barriere ha costituito elemento portante. L’assessore ai lavori pubblici Pietro Antonio Cimino ha incontrato diverse volte il presidente di Aniep Franco Cirillo per discutere alcune segnalazioni di particolare disagio. Siamo intervenuti ed abbiamo risolto le problematiche". Il Comune ha inoltre annunciato elaborazione del Peba, il piano di eliminazione delle barriere nominando un architetto con l’incarico di esaminarlo e proprio per questo l’assessore Cimino ha convocato la Consulta per collaborare alla segnalazione delle varie problematiche. Inoltre è stata confermata la collaborazione con il Comitato Paralimpico-Inail per l’attivazione anche a Spezia dello sportello per l’avviamento allo sport di persone con disabilità.