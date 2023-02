"Noi benzinai, una categoria in estinzione"

Nessun allarme al momento, ma certo l’amarezza non manca. "La nostra è una categoria in estinzione – dice senza mezzi termini Riccardo Marchetti, titolare della stazione di servizio Ala di piazza Matteotti – siamo infatti rimasti una decina di gestori a causa del self-service. Altra preoccupazione è dovuta al nuovo provvedimento europeo: l’azienda al momento non ci ha ancora fatto sapere niente ma la situazione secondo me non sarà facile da recuperare". Anche per Matteo Menini che gestisce insieme al padre Aldo l’impianto Esso di Migliarina, la realtà italiana farà fatica ad adeguarsi, e ancor più spezzina, alla visione europea – "Da noi – spiega – non la vedo una soluzione attuabile, al di là del fatto che secondo me, non è in grado di risolvere il problema dell’inquinamento, lo sposta soltanto. La nostra elettricità non è prodotta in maniera così verde né tantomeno pulita per via del carbone e comunque non lo vedo fattibile in così poco tempo".

Che si sia in ritardo sui tempi per Menini è dimostrato dalle infrastrutture – "Vicino al nostro secondo distributore sull’autostrada tra Sarzana e Spezia hanno cominciato a collocare due colonnine di ricarica per auto elettriche, collegate all’Enel, ma non ancora attivate in quanto sono necessari particolari contatori e la linea che è esclusivamente per loro deve essere nuova. Da qui si capisce che manca l’organizzazione strutturale sul territorio". Ma è Roberto Di Somma, titolare dello storico impianto Esso presente dal 1928 su viale Italia, fronte capitaneria del porto, a delineare nettamente le conseguenze di questa “rivoluzione“ che di ecologico sembra avere ben poco: "Non possediamo al momento una tecnologia così avanzata da supportare un grande movimento di mezzi perché non ci sono abbastanza impianti e nel caso, le collocheremmo ogni 10 metri?" Se lo chiede Di Somma, preoccupato anche dai costi per lui ritenuti altissimi:"Una ricarica di 6,50 euro di corrente copre solo 100 km, costringendo a ripetuti rifornimenti che tra l’altro hanno tempi lunghi, 4 ore per un pieno energetico". Ma il costo più insopportabile è quello umano e aggiuge – "Dobbiamo considerare oltre al carbone, lo smaltimento del litio di cui sono fatte le batterie provenienti dalla Cina e soprattutto come viene estratto, i costi di vite umane spesso bambini e di vaste zone che rimangono poi desertificate".

Analogo dissenso anche tra gli automobilisti: "Temo si stia rincorrendo un’utopia – sottolinea Fabrizio Bambagioni – innanzitutto perché privi di infrastrutture e spazi nei centri storici e poi perché questa scelta ecologica non guarda Russia e America che continuano a produrre gas né le potenze emergenti India e Cina dalle quali importiamo componenti e batterie al litio". Ancora più tranchant Nello Ferrari:"E’ una scelta sbagliata basti pensare ai bambini sfruttati per recuperare il litio per le batterie. E poi c’è lo smaltimento e il costo per farlo e non ultimo il rischio incendi che comportano. Basterebbe rivolgersi a materiali puliti davvero come i biocarburanti e l’energia davvero pulita delle pale eoliche".

Alma Martina Poggi