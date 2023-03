No della Soprintendenza Il Comune di Lerici boccia l’antenna del gestore Iliad

Quell’antenna, che il colosso delle telecomunicazioni voleva installare sulla copertura di un edificio storico di valore testimoniale, non s’ha da fare. Lo ha stabilito, anche sulla base dei pareri negativi della Soprintendenza e della Commissione locale per il paesaggio, il Comune di Lerici, chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di installazione di una nuova stazione radio base di telefonia cellulare presentata da Iliad.

Un progetto che prevedeva l’istallazione di tre nuove antenne e altrettante parabole su un palo di 4,50 metri posizionato sul tetto di un edificio in località Valle, nei pressi di via Militare, sulle colline lericine, che ha però trovato il disco rosso delle istituzioni, alla luce delle criticità paesaggistiche che avrebbe comportato l’installazione della nuova infrastruttura tecnologica. A indirizzare la conferenza dei servizi indetta dal Comune a seguito della presentazione dell’istanza della società, è stato il parere negativo della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della Liguria, che nel proprio provvedimento oltre a sottolineare come l’area oggetto dell’intervento rientri in una zona più vasta dichiarata negli anni Cinquanta e negli anni Ottanta di notevole interesse pubblico sotto il profilo paesistico, specifica che "l’intervento proposto non risulta conforme agli obiettivi di tutela dell’area", in quanto l’installazione delle antenne sulla copertura di un edificio storico "di valore testimoniale caratteristico e caratterizzante il paesaggio, si pone in contrasto con il vincolo che protegge espressamente il costruito di valore estetico, storico e tradizionale. L’impianto altera in modo significativo il manufatto storico con inserimento di un elemento tecnologico avulso e impattante" si legge nel provvedimento firmato dalla soprintendente Cristina Bartolini, che si chiude con l’invito al colosso delle telecomunicazioni, "al fine di garantire il servizio di pubblica utilità", a "effettuare un’attenta ricognizione delle possibili posizioni alternative, privilegiando l’utilizzo di tralicci esistenti, l’inserimento in aree già paesaggisticamente compromesse oppure luoghi che consentano un maggior livello di mitigazione degli impatti".

Un dissenso, quello della Soprintendenza, decisivo e non superabile (Arpal per quanto di competenza aveva invece dato parere positivo con prescrizioni; ndr) tanto da portare il Comune a concludere negativamente la Conferenza di servizi. Nei giorni scorsi, sempre sul tema, il Comune di Lerici al termine dell’istruttoria ha dato via libera a Vodafone e Telecom Italia per l’esecuzione di alcuni interventi di modifica ed aggiornamento tecnologico degli impianti di telefonia cellulare esistenti situati a Villa Marigola, e a San Terenzo.

Matteo Marcello