No consumatori ma produttori consapevoli

"E’ un progetto europeo di educazione alimentare, fondato sull’idea che l’alimentazione sia un fatto culturale, oltre che nutrizionale. L’orto diventa uno strumento per attività di educazione alimentare e ambientale", spiega la responsabile spezzina dell’iniziativa, prof. Mazzolani. "Orto in condotta è nato nel 2009, con il patrocinio di Slow Food. Alla Spezia, per le scuole non dotate di una zona verde, trova spazio nell’area degli Orti di San Giorgio. Tra le finalità, trasformare i piccoli consumatori in coproduttori e renderli consapevoli dei propri acquisti, dalla lettura delle etichette alla provenienza dei prodotti. Importante è trasmettere il concetto di presidio, per promuovere e valorizzare le produzioni autoctone, talvolta a rischio estinzione: i ragazzi imparano a conoscere meglio e ad apprezzare i prodotti locali e le ricette tradizionali, anche attraverso incontri con esperti, e sono indirizzati verso un consumo e una produzione responsabili, come raccomandato dall’obiettivo 12 dell’Agenda 2030. Per usare il motto di Slow Food, apprendono a mangiare sano, pulito, giusto".