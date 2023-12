’No Basi Blu’. Domenichini presenta l’ebook

Verrà presentato oggi, alle 18, nella sede della federazione provinciale di Rifondazione Comunista in via Lunigiana 545, l’ebook ‘Il Golfo ai poeti, no Basi Blu’ di William Domenichini. "Analizzeremo il progetto ‘Basi Blu’ – dicono dalla segreteria – e di come si inserisce nel quadro di sviluppo militare della città. Sarà l’occasione di aprire una discussione sul futuro delle aree militari, sia sotto il profilo sociale, occupazionale e sulla compatibilità ambientale ad essa connesse, cercando di uscire dal pensiero unico imperante, che vede ogni forma di discussione sul tema come un tabù. Un contesto fortemente militarizzato, che, a differenza di tanti anni fa, non è più volano di occupazione lavorativa ma è sempre elemento di occupazione territoriale". Il libro dell’attivista e blogger è frutto di un percorso assai lungo.

"Probabilmente iniziato quando misero le prime pietre ad un muro che, da oltre 150 anni, impedisce alla città della Spezia di arrivare al suo mare. Per tutto questo tempo, una parte della comunità non si è mai arresa alla superficialità, alle belle parole ed alle facili promesse, costruendo battaglie di civiltà, articolate nelle sfumature e nelle pieghe di un problema che si radica nella storia di un territorio. Per tutto questo tempo un’altra parte della comunità si è voltata o semplicemente ha raccolto le poche possibilità che la scelta di militarizzare il territorio spezzino offriva. Il racconto di cosa fu, di cosa è e di cosa sarà il golfo che fu dei poeti, con un progetto incombente, noto come Basi blu". A dialogare con Domenichini e con Lorenzo Pavoni dei Murati Vivi Marola, sarà Verushka Fedi, della Segreteria Provinciale di Rifondazione Comunista. Al termine, aperitivo popolare di fine anno. m. magi