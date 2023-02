Direttiva Bolkestein, gozzi in Calata Doria, grotta Byron, ma soprattutto Masteplan Palmaria: questi i temi del primo colloquio tra l’Agenzia del Demanio e la Lista Civica ‘Fezzano, Porto Venere, Le Grazie’ guidata dal candidato a sindaco Paolo Negro. Sulla Bolkestein, "la Lista Civica sta valutando caso per caso con i tecnici referenti della squadra per evitare ulteriori predazioni di Porto Venere, che ne andrebbero a stravolgere la natura. Su Calata Doria, la Lista Civica permetterà ai portoveneresi di tirare in secca i gozzi di legno con l’arrivo delle mareggiate invernali, in quanto patrimonio tutelato dalla Soprintendenza. Sulla costa più a ovest, ovvero Scoglietti e Grotta Byron, la Lista Civica si opporrà fermamente alle privatizzazioni stagionali annunciate dalla Regione ed utilizzerà il finanziamento del ministero della Cultura per riaprire il Sentiero dell’Infinito ed inserirlo nell’itinerario naturalistico dell’Arpaia tra l’Ambrejo e Punta San Pietro". Infine, sul Masterplan, secondo la lista "il bilancio di previsione ha definitivamente invalidato il vecchio accordo di programma del 2019 e gli immobili torneranno al Demanio. La Lista Civica ha presentato la richiesta per un nuovo accordo di programma per destinare le case in concessione per 35 anni a giovani coppie".