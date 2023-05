"No alle privatizzazioni fatte per mascherare la carente cura dei beni"

"Non si deve fare campagna elettorale sulle sorti del campo da calcio delle Grazie. Tanti meno si devono raccontare i fatti in maniera distorta, per confondere le persone inducendole ad un ragionamento non corretto". Con queste premesse, Francesca Sacconi, candidata alla poltrona di sindaco per la lista La Civica, interviene sulla vicenda che riguarda i destini della struttura sportiva graziotta, sollevata subito dopo l’avvio della campagna elettorale dal consigliere di opposizione Fabio Carassale. "Il campo è stato a oggi privatizzato? No – esordisce Sacconi –. Se dovesse proseguire questa amministrazione accadrà? Sì, ed è la delibera di giunta del 7 aprile a dirlo nella parte finale. È normale che un privato un giorno decida di presentare un progetto in Comune su un’area pubblica e l’amministrazione si muova per assecondarlo? A nostro avviso no. Siamo stanchi di sentire la solita scusa stando alla quale, se non si hanno i soldi per recuperare situazioni di abbandono, un luogo può essere dato via. Cosa ha fatto chi ci ha governato in questi 10 anni per recuperare il degrado che la maggioranza attribuisce alle amministrazioni precedenti? Niente. Viste le condizioni in cui versa la spiaggia dell’Arenella non mi stupirei sé tra qualche anno anche quella venisse data a un privato".