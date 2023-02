"No ai bersaglieri dentro le scuole È diseducativo"

Il 70° raduno dei Bersaglieri con invito alla partecipazione degli studenti solleva polemiche. L’affondo arriva dai Cobas della scuola della Spezia e Massa Carrara che rilevano come si tratti di "proposte indirizzate sia ai bambini della scuola primaria che agli studenti delle secondarie e che intendono avvicinare gli alunni a “valori” quali la bandiera, la fanfara, l’alzabandiera, le missioni internazionali di “pace”, ecc. Riteniamo estremamente grave – rimarcano i Cobas – che nelle scuole, luoghi deputati alla formazione della coscienza critica e dei cittadini del futuro, entri personale militare portatore, nonostante tutti i travestimenti buonisti, di idee militariste, lontanissime da quell’educazione alla pace...". L’argomento sarà al centro di un convegno nazionale di aggiornamento e formazione programmato per il 2 marzo all’istituto Cardarelli e intitolato “La scuola laboratorio di pace” che vedrà la presenza del professore Angelo D’Orsi, del giornalista Antonio Mazzeo, del pacifista Pietro Lazagna e dell’attivista Willian Domenichini (nella foto), insieme agli studenti del collettivo Osa. L’associazione invita inoltre docenti, dirigenti scolastici e genitori a "non aderire alla proposta “didattica” dei bersaglieri". Sul tema, ma con intenti diametralmente opposti, interviene anche la senatrice della Lega Stefania Pucciarelli: "Il corpo dei bersaglieri è un esempio di amore per la Patria, spirito di sacrificio e lealtà, tutti valori importanti anche per le giovani generazioni. Chi vuole censurare coloro i quali hanno sacrificato la loro vita e hanno patito sofferenze per la nostra libertà fa un danno alla democrazia".