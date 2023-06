"No a quel cantiere" E scrivono al Papa

I cittadini del Ponente di Genova, contrari alla creazione di un impianto per la fabbricazione di cassoni in calcestruzzo per la nuova Diga portuale della città e un impianto di lavorazione di materiali vari, hanno scritto una lettera a Papa Francesco. Nella missiva inviata al Santo Padre definiscono il progetto come "un cantiere destinato a produrre fumi, inquinamento acustico, traffico e cemento, ai danni del benessere del nostro territorio". L’iniziativa in occasione dell’incontro previsto in Vaticano tra il Santo Padre ed il sindaco di Genova Marco Bucci. "Questo non ha nulla a che fare con la salvaguardia dell’ambiente: si vorrebbero anche realizzare ulteriori riempimenti portuali in un’area già pesantemente gravata da attività industriali, portuali e logistiche gravemente inquinanti". Per questo i cittadini confidano "nel Suo impegno disinteressato a favore dei più deboli, perché faccia capire al sindaco Bucci che la vera ricchezza è quella che ti fa alzare al mattino con il cuore puro di chi sa di aver fatto il bene, per se stesso e per gli altri, per l’ambiente e i cittadini" aggiungono prima di concludere citando le stesse parole del Santo Padre: "ogni danno arrecato all’ambiente è un danno arrecato all’umanità".