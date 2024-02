Nikolaou festeggia le 100 presenze

Dimitrios Nikolaou fa cento. Il difensore greco, classe 1998, domani pomeriggio, prima del match contro il Cittadella, sarà premiato dall’ad Andrea Gazzoli per le sue 100 presenze in maglia bianca (2 i gol segnati, 1 assist). Il greco, approdato in riva al Golfo nell’estate 2021 dall’Empoli in cambio del nazionale albanese Ismajli (ingaggiato solo un anno prima dal ds Mauro Meluso e tra i protagonisti della salvezza al primo anno di serie A, categoria nella quale continua a militare), più conguaglio, festeggerà il prestigioso traguardo nella veste di capitano. Tra l’altro Nikolaou ha, come da copione, firmato ieri il rinnovo del contratto fino a giugno 2027, più o meno sulla base delle stesse cifre percepite attualmente.

Un rinnovo strategico che potrebbe essere propedeutico ad una cessione a fine stagione. Su di lui si era, infatti, già mosso il Venezia nel corso del mercato di gennaio, con il possibile trasferimento in Laguna che potrebbe tornare in auge, a fine campionato. A seguire sarà la volta del portiere Zoet, da 4 anni in pianta stabile nello Spezia.

Fabio Bernardini