"Niente tasse di soggiorno o concessioni demaniali Si campa con 500mila euro"

Per sei mesi ha fatto anche il responsabile tecnico, evitando al Comune di andare in tilt. A queste latitudini d’altronde non esistono capi di gabinetto e super consulenti, e squadre di operai: qui c’è una sola persona che si deve dividere tra la raccolta della spazzatura, la pulizia delle cunette e la manutenzione dei cimiteri. Ormai, neppure il termine ‘sindaco di frontiera’ è più sufficiente per sintetizzare questa categoria di uomini e donne che per passione e poche centinaia di euro al mese cercano di garantire la sopravvivenza dei piccoli Comuni. A Zignago, Simone Sivori prova a combattere contro un destino che pare segnato.

Partiamo dai numeri: a quanto ammonta l’ultimo bilancio?

"Attorno ai 2 milioni di euro, ma 1,2 sono di entrate in conto capitale per opere pubbliche. Le entrate correnti sono di circa 500mila euro: Imu, Irpef, e qualche affitto. Non abbiamo tasse di soggiorno e concessioni demaniali, sono bilanci effettivamente precari".

Nei municipi ci sono sempre meno dipendenti: come si sopravvive a questa criticità?

"L’ultima legge fatta sulle assunzioni ha peggiorato la situazione: ora non posso più assumere, ci sono parametri di bilancio penalizzanti. Siamo sotto organico, oggi ci sono due responsabili d’area a 36 ore, un responsabile dell’ufficio tecnico a 12 ore, un supporto esterno pagato a gettone, e un operaio. E nel 2024 andrà in pensione un dipendente. Dovremmo potenziare l’ufficio tecnico, perché oggi gran parte delle capacità di sopravvivenza dei Comuni passa dai bandi e dai finanziamenti. E poi serve almeno un altro operaio".

Gli autovelox sono diventati ormai una fonte di sopravvivenza per i piccoli Comuni: cosa ne pensa?

"Noi non ne abbiamo, sono contrario ma se non si può andare avanti credo non ci siano alternative, perché garantiscono comunque un’entrata che magari ti permette di tenere una persona in più in municipio. C’è una bella differenza tra un piccolo Comune come il nostro e uno della riviera. Nel 2022 la bolletta della luce pubblica è triplicata, e molte cose non si sono potute fare, per evitare debiti. Bisogna gestire il bilancio come il conto corrente di casa".

Qual è la ricetta per far vivere un piccolo Comune?

"È una sola: fermare lo spopolamento. Serve una legge per i Comuni montani: penso a una legge fiscale per rendere veramente economica la vita di chi abita queste zone e di chi vuole venire a viverci. Con una defiscalizzazione dell’Irpef i piccoli comuni diventerebbero appetibili per tante famiglie. I borghi si stanno spopolando, se aspettiamo ancora rischiamo di perdere servizi essenziali, come la scuola".

Cosa significa essere sindaco di un piccolo Comune? È giusta l’indennità che percepite?

"Per me essere sindaco è soddisfazione e passione. Significa anche fare il responsabile dell’ufficio tecnico, pur non essendo né ingegnere né geometra. Sono un lavoratore dipendente, fino a due anni fa percepivo 364 euro al mese, da dicembre con gli aumenti del Governo ne percepisco 600. Non sono molti, per chi ha molte responsabilità. Devi essere sempre presente, non ci sono uffici di gabinetto o segretari particolari. E devi avere buon rapporto con gli uffici: io sono stato fortunato, perché ho pochi dipendenti ma capaci".

A chi dice che i piccoli Comuni sono troppi e vanno uniti, cosa risponde?

"Non sono favorevole alle fusioni, perché alla fine i problemi raddoppierebbero. I piccoli Comuni non costano tanto, hanno solo bisogno di avere soldi certi e costanti nel tempo, noi invece non abbiamo neppure i denari per portare avanti le politiche sociali".

In Val di Vara sono naufragati molteplici tentativi di Unione tra Comuni, perché?

"I problemi sono molteplici: la nostra Unione (oggi in liquidazione; ndr.) era diventata un ente in più da gestire con le stesse risorse. Sbaglia chi pensa che mettendo quattro poveri in una casa possano campare bene, perché se non gli dai gli strumenti e le risorse sempre poveri rimangono".

Si guarda al Pnrr per risollevare il Paese, ma la sensazione è che i piccoli centri rimarranno indietro. È così?

"Probabilmente si. Per i piccoli Comuni ci sono evidenti difficoltà d’accesso. Servono progetti, serve un ufficio che sappia pianificare e poi, in caso di accesso ai finanziamenti, avere a che fare con una mole enorme di burocrazia, per appaltare e rendicontare. Noi proviamo a difenderci ma non è semplice. Anzi è lo Stato a complicare le cose: due progetti inizialmente finanziati dal ministero sono confluiti nel Pnrr, quindi abbiamo dovuto rendicontare due volte, sul portale ordinario e sul Regis. Noi i progetti proviamo a farli, ma i bandi devono essere meno complessi e più vicini a alle esigenze della gente".

Matteo Marcello