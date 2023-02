Le associazioni di volontariato della Salute Mentale della Spezia, Afap, Mondo di Holden, Alba di domani, con il sostegno di Vivere Insieme, hanno organizzato per giovedì, alle 18, al cinema Il Nuovo di via Colombo, la proiezione del docufilm ‘Niente paura’, con la regia di Piergiorgio Gay e le musiche di Luciano Ligabue. La pellicola ripercorre, attraverso la lettura degli articoli della prima parte della Costituzione Italiana e le opinioni di personaggi noti e meno noti, fatti e avvenimenti epocali che spesso contrastano con lo spirito ed i principi della stessa Costituzione. Il disagio collettivo, l’isolamento sociale, l’incertezza del futuro, il condizionamento legato alla pandemia, la competitività, spingono in direzione opposta alla partecipazione. Al termine della proiezione seguirà un confronto. Ingresso gratuito. Info 371 1813741 o [email protected]