Niente fronte unitario Carassale corre da solo

Ha deciso di correre da solo dopo aver preso atto del fallimento di riunire in un unico fronte i movimenti e le liste alternative al centrodestra uscente. A Porto Venere, Fabio Carassale, attuale consigliere di minoranza, ufficializza la propria discesa in campo. Già assessore all’urbanistica e all’ambiente nella giunta del sindaco Salvatore Calcagnini, consigliere provinciale di maggioranza all’epoca della presidenza di Giuseppe Ricciardi, è attualmente a capo del gruppo consigliare autonomo ‘Ambiente e progresso’, che sarà anche il nome della lista civica. "Dopo aver portato avanti, purtroppo inutilmente, molti tentativi per arrivare ad un fronte unitario di alternativa all’amministrazione uscente, che riunisse movimenti e forze politiche differenti in un progetto comune rivolto ad uno sviluppo economico ed ambientale compatibile con il territorio, ho deciso di raccogliere quanto di buono e di positivo è emerso da varie istanze e di accettare la richiesta di una parte di cittadini insoddisfatti dalle proposte già presentate, candidandomi alla carica di sindaco di Porto Venere" spiega Carassale, che sottolinea come la lista civica ‘Ambiente & Progresso’ "sta predisponendo un programma condiviso, decisamente alternativo, per riportare al centro dell’operato dell’amministrazione anche temi quali quelli legati all’ambiente, al paesaggio, all’identità culturale come volano per il progresso sociale ed economico della nostra comunità, attraverso un approccio partecipativo e di confronto costante con cittadini e associazioni". Carassale, 46enne nativo delle Grazie, è geometra da oltre vent’anni dipendente della Provincia della Spezia.