Nicola Perucca ’In cammino’ all’hotel Byron

Tre mesi in mostra, omaggio all’arte del pittore spezzino Nicola Perucca. Si chiamerà "Mare in cammino" l’esposizione in programma dal 17 giugno al 17 settembre all’hotel Byron di Lerici, che sarà inaugurata sabato alle 18 alla presenza dell’artista amato per le sue atmosfere fantastiche e parenti del sogno. Nella hall dell’albergo, una carrellata di opere dedicate al mare, scelte insieme alla curatrice Debora Ferrari, sotto il coordinamento del direttore artistico del Byron Walter Tacchini. "Sono opere inedite, create ad hoc - spiega Perucca - ; il titolo è una dedica importante alla località in cui esporrò, resa senza inserire elementi iconici e didascalici come il castello, ma piuttosto puntando su energia, movimento e luce: un paesaggio fantastico e immaginativo". "I lavori di Nicola Perucca sono contraddistinti dalla sua mano autentica e particolare capace di darci lo spazio di un racconto, a volte di un romanzo, in pochi tratti e in colori dimensionali -scrive la Ferrari nel catalogo TraRari TIPI, arricchito dal testo di Luca Traini e Tania Calenda - . La sua forza si esprime tanto nel grande quanto nel piccolo formato perché la vita è matematica frattale e in una parte abbiamo il tutto, del pensiero e della materia". Colori che sanno di meraviglia, declinati fra forme, personaggi, e tecniche differenti: colori, acquarelli, acrilici, chine, messi al servizio della sua narrazione.

C.T.