Nicola Carozza protagonista a ’Libriamoci’

Prosegue la rassegna ‘Libriamoci. Leggere ovunque, leggere comunque’ alla mediateca regionale ligure. Oggi, alle 10.30 Nicola Carozza presenta il suo libro ‘Angela Gotelli. Democristiana, costituente, antesignana delle politiche del welfare’, alle 16.30 Davide Sisto propone ‘I confini dell’umano. La tecnica, la natura, la specie’. Dalle 17 alle 18.30 laboratorio LibriamociKids, per celebrare i cento anni dalla nascita di Italo Calvino. Pierluigi Contucci presenta poi, alle 18.30, il libro ‘Rivoluzione intelligenza artificiale. Sfide, rischi e opportunità’, a dialogo con Armando Massarenti. Infine, alle 21, Murubutu propone il suo talk ‘Scelgo le parole con cura’ per una riflessione sul rap; ad intervistarlo il critico musicale Pierfrancesco Pacoda. Domani, invece, si parte alle 9 con la conferenza ‘Bambini e adolescenti digitali’ con Giuseppe Lavenia, in collaborazione con il Centro Famiglie del Comune della Spezia. Alle 16.30 Silvia Stucchi presenta il libro ‘Nerone. Verità e vita dell’imperatore più calunniato della storia’ (interviene Rina Gambini). Dalle 17 alle 18.30 LibriamociKids, letture a fil di voce a cura di Alfonso Cuccurullo, mentre alle 18.30 Giovanni P. Timpano propone ‘Immagini, narrativa e crossmedialità’ (con performance artistica), intervistato da Filippo Conte. Infine Stefano Rossi, alle 21, presenta ‘Lezioni d’amore per un figlio’. Tutti gli incontri sono gratuiti fino ad esaurimento posti. È possibile prenotare il posto su www.libriamocisp.it.

m. magi