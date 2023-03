Next Drag Superstar al Jux Tap

Dopo La Diamond, vincitrice della seconda stagione di ‘Drag Race Italia’, stasera il Jux Tap di Sarzana che si trasforma in ‘CirQueer’ – format ideato da Stefano Di Gangi e dalla Sdg entertainment – ospiterà Eleckra Bionic, la prima Italia’s Next Drag Superstar, per festeggiare diversamente la Giornata internazionale dei diritti delle donne. Dalle 20.30 apericena con drag show di Elecktra Bionic, poi dalle 22.30 salgono in consolle i dj Nick Spinatelli e Dave B. "CirQueer, proseguendo con il proprio spirito circense – spiega Di Gangi – porterà in scena Elecktra per continuare a dare spazio a corpi e soggettività al di fuori dalla norma per avviare una riflessione sul femminile, grazie all’arte drag. Piuttosto che limiti e confini, CirQueer vuole mostrare le infinite possibilità di espressione". Info: 366 6886604.