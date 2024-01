Neuropsichiatria infantile. Botta e risposta tra Cgil e Alisa

Neuropsichiatria infantile nella bufera in città e in Liguria. Il segretario della Cgil spezzina Luca Comiti denuncia le condizioni illustrate da genitori "disperati", i cui figli sono in cura presso il reparto. "Lamentano incuria, disservizi e ritardi nelle visite; addirittura sostengono di essere stati invitati a rivolgersi a studi privati per avere dei certificati da esibire a scuola che dovrebbero essere invece rilasciati dal servizio pubblico" accusa, invitando la direzione della Asl 5 a verificare la fondatezza di quanto riportato ed eventualmente correre ai ripari. Alisa, anche alla luce di un ricorso presentato dal coordinamento regionale Enti Riabilitazione Handicap contro la delibera del 2023 su cure e assistenza nel ramo, sostiene: "nessun taglio ma, al contrario, un aumento della capacità di presa in carico riabilitativa - indicato come obiettivo strategico della Regione - grazie anche ad una maggiore appropriatezza ed equità dell’offerta di prestazioni". Alisa sottolinea lo stanziamento di cinque milioni di euro di risorse aggiuntive negli ultimi anni per la neuropsichiatria infantile. "Sorpresa dell’azione intrapresa contro la delibera, ribadisce pertanto che il provvedimento è indubbiamente migliorativo e sta definendo con i legali, le azioni da intraprendere a sostegno della delibera adottata, delle finalità e dei miglioramenti che saranno garantiti ai pazienti".