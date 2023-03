Nessun veronese nella gradinata Evitata così la mescolanza tra tifosi

La febbre del tifo sta crescendo a vista d’occhio. E’ bastato che il nuovo allenatore Leonardo Semplici abbia riaperto le porte degli allenamenti, che ieri i tifosi si sono precipitati in massa al Picco riempiendo la gradinata. Non solo i supporters più ’caldi’, ma anche tanti papà, mamme e nonni con i bambini, come non si vedeva da tempo. Si può dire che tanti spezzini abbiano toccato ieri con mano cosa significhi avere la loro squadra in serie A. E i calciatori, a fine allenamento, li hanno ripagati concedendosi davanti alla ringhiera della gradinata per i selfie e firmando autografi e maglie a tutti. Alcuni giovanissimi hanno fatto persino una gioiosa invasione di campo, mettendo un po’ in imbarazzo gli addetti al terreno di gioco.

Ben altro clima si respirerà domenica all’ora di pranzo, quando Spezia e Verona si contenderanno tre punti importantissimi per la salvezza. La buona notizia è che questa volta, a differenza delle precedenti partite, le tifoserie non saranno mescolate. Questo perché i residenti nella provincia di Verona non possono comprare i biglietti per il settore distinti. Non ci saranno supporters del Verona quindi in gradinata, a meno che non risiedano in altre province. E’ libera invece la vendita in tribuna, oltre che naturalmente nel settore riservato agli ospiti. A tale proposito, per far capire come la partita sia sentita anche a Verona, ieri mattina erano già stati venduti 1400 biglietti e andando avanti di questo passo, si arriverà certamente a riempire tutto il settore, arrivando a 2000 supporters veronesi. Un numero ’importante’, soprattutto considerando che buona parte di quella tifoseria è decisamente calorosa e i rapporti con lo Spezia sono tutt’altro che buoni (non sarà così, invece, quando arriverà la Salernitana, nonostante sia ugualmente coinvolta nella lotta per la salvezza).

Per questo le forze dell’ordine hanno predisposto un servizio particolarmente accurato, con gli opportuni rinforzi del reparto mobile della polizia e del battaglione dei carabinieri, per evitare contatti tra le tifoserie prima, durante e dopo la partita. I supporters del Verona arriveranno alla Spezia con i pullman e tanti mezzi privati, non essendo al linea ferroviaria particolarmente comoda.

Dal canto suo la tifoseria spezzina ha già risposto esaurendo, da ieri mattina, la Curva Ferrovia. Si appresta ad imitarla la Curva Piscina, mentre restano ancora biglietti disponibili nei distinti e nella tribuna. Ma procedendo di questo passo e visto il grande entusiasmo di ieri all’allenamento, è possibile che si raggiunga un’altra volta il tutto esaurito.

Massimo Benedetti