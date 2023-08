"Nessun lavoro urgente" Giampedrone fa il punto

Verrà convocato un tavolo tecnico al quale siederanno oltre a Comune di Vernazza anche Regione Liguria e Parco Nazionale delle Cinque Terre per coordinare azioni mirate e eventualmente intercettare i finanziamenti necessari per sostenere gli interventi di messa in sicurezza della falesia. Il crollo di una porzione del promontorio che si affaccia sul mare di Corniglia per fortuna non ha messo a repentaglio l’incolumità delle persone e neppure creato situazioni di pericolo e disagio al cimitero ma chiaramente lo sgretolamento di una parte della scogliera è un campanello d’allarme che, purtroppo, conferma la fragilità di tutta la Liguria. Il fronte a mare conquistato a fatica dall’uomo e strappato alla natura per costruire paesi, vigneti e portare la vita tra le rocce e il mare da qualche anno sta presentando un conto salatissimo.Un effetto domino che non ha risparmiato le bellezze del Tigullio, delle Cinqueterre così come il promontorio di Montemarcello che domina la spiaggetta di Punta Corvo.

Una terra bella, affascinante ma diventata sempre più fragile. Ieri i tecnici di Regione Liguria e del Comune di Vernazza hanno eseguito un nuovo sopralluogo sulla falesia crollata sabato pomeriggio confrontandosi costantemente con l’assessore alla Protezione Civile e Difesa del suolo della Regione Liguria, Giacomo Raul Giampedrone. "Per fortuna - ha confermato l’assessore della giunta regionale - non sono emerse situazioni di rischio per l’incolumità delle persone nella zona del cimitero di Corniglia. Quindi al momento non si sono resi necessari interventi di somma urgenza; nelle prossime settimane i tecnici di Regione Liguria sono pronti a collaborare con il Comune di Vernazza, coinvolgendo anche il Parco nazionale delle Cinque Terre, per approfondire ipotesi progettuali sul lungo periodo per il consolidamento della zona e individuare i finanziamenti necessari".

Il crollo avvenuto sabato è stato ripreso da un turista e le immagini, che stanno girando sulla rete, sono state commentate in tutto il Mondo tanto è conosciuto e ammirato questo angolo della Provincia. Un crollo non è un fattore casuale e per questo si dovrà esaminare la condizione della falesia e studiare interventi di rinforzo e contrasto all’erosione. "Sicuramente - conclude l’assessore Giacomo Raul Giampedrone - c’è la massima attenzione dopo quanto è accaduto a Corniglia e per questo siamo a fianco del Comune di Vernazza per individuare gli interventi da mettere in campo per il futuro e capire con quali tempistiche andranno realizzati. Regione Liguria è pronta anche ad accompagnare il Comune nell’iter necessario a trasformare in una progettualità completa e finanziabile gli studi messi a punto in passato e le segnalazioni inviate come schede di protezione civile. Gli studi andranno adattati alla situazione attuale che vede una frana attiva nella zona sottostante al cimitero. Nel frattempo la zona verrà monitorata, ricordando che, come purtroppo accade in gran parte della Liguria, il territorio è fragile e va tenuto sotto controllo".

Massimo Merluzzi