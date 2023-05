"Nessun guasto: treno bloccato da un incendio vicino alla ferrovia"

"Non c’è stato un guasto ma un incendio in area limitrofa alla linea ferroviaria nei pressi di Moneglia". Ferrovie dello Stato replica alla notizia del treno soppresso sulla linea dalla Riviera alla Spezia.

"A seguito dell’incendio i Vigili del Fuoco hanno imposto il blocco della circolazione ferroviaria per consentire l’intervento delle loro squadre. Ovviamente si è trattato di una situazione imprevista e imprevedibile che non ha causato nessuna cancellazione ma ritardi ai treni di cui RFI ha dato comunicazione attraverso annunci nelle stazioni e sui monitor delle stazioni comprese Vernazza, Corniglia, Manarola, Riomaggiore e Monterosso aggiornati con la progressione dei ritardi man mano che l’intervento dei vigli del Fuoco si protraeva. Il treno regionale quindi non è stato cancellato ma è ripartito con ritardo appena avuto il nulla osta, così come l’Intercity che lo precedeva".