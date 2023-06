Neopatentato sfrecciava in auto a 97 km l’ora Multato col telelaser

La polizia locale ha un nuovo strumento mobile di misurazione della velocità in grado di “puntare”, con assoluta precisione, un veicolo in avvicinamento o allontanamento fino ad una distanza di 1.200 metri, anche in orario notturno, in modalità di contestazione immediata dell’infrazione o di accertamento remoto con contestazione differita. La polizia locale, attualmente impiega il nuovo Telelaser sulle strade spezzine esclusivamente in modalità di contestazione immediata dell’infrazione, soprattutto nei pressi di attraversamenti pedonali, in strade dove più frequentemente si sono verificati gravi incidenti stradali, o nelle vie che gli stessi residenti indicano come percorse a velocità eccessiva, allo scopo ovviamente di sanzionare chi mette in pericolo la sicurezza della circolazione e dei cittadini. Da subito si è avuto riscontro dell’utilità del nuovo strumento con la pattuglia che si è posizionata, nel pomeriggio su viale Italia, nell’arco di un’ora circa ha rilevato uattro infrazioni per eccesso di velocità, di cui una ricadente nella fascia più grave. E’ il caso di un 18enne, con patente conseguita da soli due mesi, che è stato fermato alla guida di una Smart mentre sfrecciava procedeva a 97 kmh; per il ragazzo sanzione pecuniaria di oltre 500 euro ed il ritiro immediato della patente ai fini della sospensione.