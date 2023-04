Nello zaino due panetti di hashish

Lo hanno fermato mentre stava rientrando a casa, in un portone di via Fiume. Lui, alla vista dei militari dell’Arma in borghese, ha cercato di disfarsi dello zaino. Ma ormai era troppo tardi. I carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Sarzana avevano seguito Mohamed Massedin, 27 anni, marocchino da due anni in Italia, dalla Valdurasca, nel territorio di Follo, dove non lo hanno visto in attività di spaccio, ma avevano il sentore che avesse la droga con sè. I militari hanno così deciso di seguirlo, fermarlo e sottoporlo a perquisizione. Nello zaino sono stati rinvenuti due panetti di hashish, per un peso di quasi due etti, un bilancino elettronico di precisione, materiale vario usato per il confezionamento delle dosi e materiale da taglio, oltre a 500 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio. Lo stupefacente, se immesso sul mercato, avrebbe fruttato circa 2mila euro. La droga e il denaro sono stati sequestrati, mentre il giovane è stato tratto in arresto per detenzione di sostanze stupefacente ai fini di spaccio e, dopo le formalità in caserma, è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo che si è tenuto ieri mattina in tribunale. Davanti al giudice Luisa Carta, che ha accolto la richiesta del pm Alessandro Casseri, il nordafricano difeso dall’avvocato d’ufficio Iacopo Memo, ha patteggiato 8 mesi con la sospensione condizionale della pena e una multa di 1200 euro.

M.B.