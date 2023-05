Nella torre Obertenga Apre Archetipi danzanti Mostra di Walter Tacchini

Apre sabato 3 giugno alle 16.30 il ‘Map - Museo arti e paesaggi’ nella Torre Pentagonale Obertenga di Arcola. Con questo evento inizia unastagione di proposte di rilievo che mirano a valorizzare il territorio. L’ esposizione ‘Archetipi danzanti’ con le maschere in ceramica di Walter Tacchini e quelle africane del Museo Castiglioni di Varese inaugura lo spazio culturale, proponendo una riflessione sulla forza evocativa dell’archetipo in un luogo dove la maschera è importante nella tradizione dell’Omo arbozo e dove le attività artistiche si moltiplicano per continui scambi culturali.

Accanto alle opere di Tacchini, nella Torre si possono ammirare maschere africane della collezione dei gemelli Angelo e Alfredo Castiglioni, a cui è dedicato il museo di Varese. L’esposizione, già avviata nel 2022 a Varese e Como e curata da Debora Ferrari e Luca Traini con Marco Castiglioni e Sara Conte, ricercatrice del Politecnico di Milano, è realizzata da MuseaTrarari Tipi in collaborazione con Museo Castiglioni di Varese, insieme a vari partner territoriali, liguri e varesini, che ne hanno apprezzato il valore.

"Grazie all’incontro con il Museo Castiglioni e con il Comune di Varese, che hanno messo a disposizione una collezione di maschere africane di rara bellezza – spiega il sindaco Monica Paganini – la mostra si arricchirà di suggestione e mistero nell’incessante percorso di ricerca della nostra comune origine. È in questo luogo, testimone del tempo, simbolo della nostra identità e storia, che Walter Tacchini, il nostro Walter, con la sua straordinaria potenza espressiva ha trovato lo spazio per far vivere le sue maschere, ’Archetipi Danzanti’ capaci di condurci in un fluire di emozioni potentissime che proiettano i nostri vissuti ancestrali".

Accompagna la mostra un catalogo edito da TraRari Tipi edizioni. All’inaugurazione sabato nella piazza davanti al Castello Obertengo e alla Torre, ci saranno i saluti delle autorità e dei partner, la presentazione delle opere e l’incontro con Walter Tacchini. Sarà possibile visitare gratuitamente l’esposizione all’interno della Torre e ammirare la sala consigliare del Castello inaugurata il dicembre scorso nella sua nuova veste con le opere del ciclo Kronos dello stesso Tacchini. Seguirà un rinfresco con prodotti tipici del territorio in collaborazione coi supermercati Basko.

Per visitare la Torre occorre prenotarsi scegliendo giorno e ora di visita sul form del sito www.museotorrediarcola.iT perché ogni visita è permessa a massimo cinque persone alla volta. Gli orari di giugno saranno venerdì 17-21, sabato e domenica 10-12.30 e 17-20.30. L’ingresso costerà 3 euro, gratuito per ragazzi sotto 12 anni, giornalisti muniti di tesserino, guide turistiche, soci Icom, residenti nel Comune di Arcola. Info [email protected] e [email protected]

Cristina Guala