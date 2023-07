Nella top ten dei comuni ricicloni "Premio merito della collettività"

A Riccò di Golfo si ricicla meglio che nel resto della Liguria. A certificarlo è stata Legambiente, che a Roma nell’ambito della manifestazione ‘Comuni ricicloni’ ha premiato il Comune della bassa Val di Vara quale ‘Miglior Comune rifiuti free’ nella classifica dei territori sotto i 5mila abitanti: per Riccò, non solo la soddisfazione di essere primo in Liguria, ma anche quella di figurare nella top ten italiana. "Il percorso è stato molto lungo, anche conflittuale all’inizio, quando sembrava una imposizione illiberale dare orario e giorno per il conferimento dei rifiuti sotto casa – dice il sindaco Loris Figoli –. Oggi, Legambiente e ministero dell’Ambiente sanciscono un merito della collettività, premiano una scommessa comune e di tutti, ed evidenziano un percorso premiale al lavoro di una intera comunità al fianco dell’amministrazione e del personale di Acam Ambiente". Una rivoluzione iniziata nell’agosto del 2016 e che ha portato Riccò del Golfo a diventare modello di sostenibilità ambientale. Una vittoria anche della popolazione per il sindaco Figoli, secondo cui "la popolazione non si è mai arresa alle difficoltà logistiche di un porta a porta spinto su una rete stradale interna che supera i cento chilometri. Il territorio comunale è composto da 25 tra frazioni e case sparse, i mezzi di Acam percorrono oltre 220 chilometri ogni mattino per affrontare il servizio. Nonostante gli aumenti dei costi di carburante, la tariffa non è cresciuta ma ha saputo assorbire le ripercussioni dei maggiori costi, garantendo grande ampiezza di servizi: dal centro di raccolta, aperto tre giorni la settimana, al servizio di raccolta domiciliare degli ingombranti. Una foto ben diversa da quella di alcuni anni fa, quando Riccò del Golfo era considerato il luogo giusto dove abbandonare i propri rifiuti vicino al cassonetto stradale". Un percorso che è passato anche dalle scuole del territorio, con progetti di educazione civica e ambientale, prove pratiche e momenti di gioco per i più piccoli

mat.mar.