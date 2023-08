Nella conviviale del Gusto serata dedicata a “Gamin“

"Ubaldo Mazzini, detto Gamìn, parola francese che indica il monellaccio impertinente – spiega Nicola Carozza, presidente dell’Accademia del Gusto – è stato certamente un grande intellettuale e un grande spezzino, che in un momento di grande cambiamento demografico ed urbano della nostra città, ha intuito la necessità di non disperdere il patrimonio antico, di conservare, custodire e tramandare le nostre tradizioni, il dialetto e i piatti tipici. Per questo motivo ci è sembrato giusto, grazie all’amico Alberto Scaramuccia, dedicargli la conviviale di luglio". Un evento che si è svolto al Tennis Club di Lerici, organizzato dagli accademici Roberta Isoppo e Gianmarco Simonini, nell’anno del centenario della scomparsa di Mazzini, storico, giornalista e letterato spezzino, primo direttore della biblioteca civica, del museo civico e dell’archivio storico comunale della Spezia. Nel corso della serata, gli oltre quaranta accademici presenti hanno gustato un menù curato da Davide Tartarini, mentre Alberto Scaramuccia, studioso e ricercatore di storia e tradizioni locali –che ha da poco pubblicato per le Edizioni Giacchè il volume ‘Rime irriverenti. Tra politica, satira e spezzinità’ – ha ricordato ai commensali la figura di Mazzini. "Un punto di riferimento per la cultura spezzina – ha illustrato – ma purtroppo ancora un grande sconosciuto. Il giornalismo fu, per Mazzini, la prima attività che gli diede la fama e lo fece conoscere al pubblico della Sprugola. Gli articoli giovanili, firmati con quello pseudonimo Gamìn, rivelano al lettore una presenza diversa, originale, distante da quella del tipico cronista dell’epoca poiché, tra i tanti meriti dell’Ubaldo, figura anche quello di aver rappresentato sentimenti popolari diffusi elevandoli, pur nei toni scanzonati della satira, a pura poesia". Sono intervenuti sul tema, con domande e richieste di approfondimenti, Roberto Colombo, Tiziana De Biasi, Franco Carozza e Luciana Vallarino, mentre la serata si è conclusa con un brindisi e la lettura del sonetto di Ubaldo Mazzini ‘Una notte d’amore a Marinasco’.

m. magi