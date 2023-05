Nel tunnel della ludopatia Venerdì all’Accademia un incontro con gli esperti

La Croce rossa della Spezia organizza un incontro con esperti per comprendere i rischi e le conseguenze della dipendenza da gioco d’azzardo. Ad illustrare le caratteristiche e i pericoli, ne ‘La trappola dell’azzardo’, che si terrà venerdì alle 21 ad ‘Accademia’ – lo spazio di Fondazione Carispezia per i giovani in centro città, in Via Vanicella – saranno gli psicologi Alfredo Casini (responsabile gioco d’azzardo di Asl5) ed Eleonora Quadrelli. È possibile prenotare la partecipazione all’incontro – nell’ambito del progetto ‘Non dipendere. #Vivi’ sostenuto da Fondazione Carispezia, che intende sensibilizzare i giovani spezzini sui rischi di ogni forma di dipendenza – contattando il 335 1643892.