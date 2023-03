Nel sindacato in anni turbolenti "Gli infortuni, una ferita profonda"

A maggio saranno 10 anni di leadership alla guida della Cisl spezzina come segretario generale. Un periodo intenso, racconta Antonio Carro, come è naturale che sia dato il periodo particolare che stiamo vivendo da qualche tempo a questa parte tra crisi economiche, guerre e pandemie. Il telefono squilla spesso, le preoccupazioni sono molte e l’agenda è sempre piena ma non mancano le soddisfazioni quando attraverso l’opera del sindacato si riesce a fornire un supporto concreto ai lavoratori.

Segretario qual è il momento che ricorda con maggior orgoglio?

"L’essere riusciti a tenere le nostre sedi aperte durante il drammatico periodo della pandemia. Attraverso l’impegno di tutto il sindacato durante mesi complicatissimi abbiamo dato un aiuto reale a tanti spezzini, specialmente i più deboli e i più anziani".

Il maggior rimpianto invece?

"Sicuramente quello di dover continuare a registrare morti ed infortuni sul lavoro. E’ una ferita profonda, occorre uno sforzo di tutte le istituzioni per ottenere maggiori risorse da investire in tema di sicurezza e per creare una cultura sulla prevenzione che eviti il verificarsi di ulteriori incidenti".

Uno dei problemi più importanti della nostra provincia è sicuramente quello legato alla sanità. Come giudica il recente appalto consegnato alla ditta Guerrato per la costruzione del nuovo Felettino?

"Speriamo sia la volta buona, è ora di concludere una lunga telenovela, almeno ventennale direi, fatta di innumerevoli pose di prime pietre. Mi chiedo perchè sia così difficile copiare dai territori confinanti con noi, capaci in 5 anni di costruire strutture sanitarie degne di questo nome".

Oltre al tema del nuovo ospedale, sempre legato alla sanità, esiste un problema di forte deficit di personale.

"Mancano medici, infermieri, oss e personale ausiliario, occorre intervenire subito con piani di assunzione mirati per soddisfare le esigenze di cura e assistenza della nostra popolazione .Il rischio è di vedere la costruzione di nuove strutture senza avere il personale per renderle operative".

I momenti di transizione spesso sono l’occasione per un cambiamento che può essere di segno positivo. Quale scenario ha davanti il porto spezzino?

"Dobbiamo mettere a terra i molti progetti sostenuti da investimenti di oltre 600 milioni di euro, derivanti sia da fondi pubblici (pnrr, autority ) sia da fondi privati (lsct e Tarros), tenendo presente lo scenario nazionale e internazionale in continua evoluzione. Fondamentale salvaguardare l’occupazione diretta e dell’indotto, adeguando e innovando un modello che vede il nostro scalo tra i maggiori d’Italia. Credo che una maggiore sinergia tra il maggior terminalista Lsct e Msc, primo player mondiale dello shipping e dei trasporti intermodali socio di minoranza sia necessaria per le sfide del futuro".

Spezia sta diventando sempre di più una città turistica. Quali benefici possono esserci per l’occupazione?

"L’esplosione del turismo può portare molte opportunità, soprattutto per i nostri giovani Dobbiamo in questo contesto valorizzare i negozi di prossimità sia del centro storico sia dei quartieri che stanno soffrendo la trasformazione delle abitudini dei consumi con E-commerce e la concorrenza dei gruppi della grande distribuzione". VCG