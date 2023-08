Nel ricordo di Bud Spencer

‘Bud Spencer al convento - Cinema, fumetto, fagioli e pop corn’ è il titolo della serata dedicata all’indimenticabile attore e alle sue passioni nella suggestiva piazzetta del convento dei frati cappuccini di Monterosso, in programma domani dalle 19. Si inizia con la presentazione della biografia a fumetti ‘Bud Spencer’, con la partecipazione degli autori Marco Sonseri e Roberto Lauciello, interviene Andrea Piccardo, presidente della Genoa Comics Academy. Un racconto a fumetti unico, commovente e affascinante, come quelli che hanno reso Bud Spencer un mito per generazioni di spettatori: un attore eroe di decine di film a base di humour e cazzotti, nuotatore di livello olimpionico. Alla fine il firmacopie con disegni dell’autore e la possibilità di una cena informale con salsiccia e fagioli, piatto preferito da Bud Spencer. Cinema all’aperto, dalle 21, dove verrà proiettato, nel piazzale del convento, il film ‘Continuavano a chiamarlo Trinità’.