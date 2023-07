Nel parco dei bambini a fumare hashish e con un coltello in mano: denunciato

La Spezia, 7 luglio 2023 - Nel parco giochi del Colombaio a fumare hashish e con in mano un coltello a scatto: diciottenne denunciato dalla polizia locale.

È successo ieri, quando una pattuglia del Nucleo di polizia giudiziaria della polizia locale, con l’ausilio dell’unità cinofila Jazz, in servizio nel Parco del Colombaio per prevenire e reprimere eventuali episodi di degrado urbano e spaccio di stupefacenti, grazie al fiuto dell'animale, ha raggiunto due ragazzi seduti su una panchina vicina ai giochi per bambini, per fortuna assenti, date le prime ore del pomeriggio, che stavano fumando quella che poi è stata accertato essere hashish. Agli agenti non è sfuggito che uno dei due stringeva a pugno la mano destra come a nascondere qualcosa. Intimato ad aprire la mano, il giovane ha mostrato un coltello di acciaio a scatto.

L’arma bianca, subito requisita, aveva un manico di legno ed una volta fatto scattare, risultava avere una lama lunga ben 7 centimetri, misurando complessivamente 16,5 centimetri.

Il ragazzo, un diciottenne di origini dominicane residente nella zona nord della città ed in regola con la normativa sul soggiorno, è stato condotto al Comando di viale Amendola; a suo carico sono risultati precedenti penali per rissa e, dopo gli atti di rito, è stato denunciato per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere; il coltello, sequestrato, verrà custodito a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Inoltre, sia il 18enne che il suo amico 22enne sono stati segnalati alla locale Prefettura come assuntori di droghe e, non essendo per il 18enne la prima volta, potrebbero scattare a suo carico i provvedimenti più severi previsti dalla legge, come il divieto di conseguire qualsiasi patente di guida e la sospensione od divieto di conseguire il passaporto e/o qualsiasi documento equipollente.

"Questo – sottolinea l'assessore alla sicurezza Giulio Guerri – è l'ultimo in ordine di tempo di una serie di interventi che la polizia locale sta mettendo in atto per dare risposte adeguate, in termini di sicurezza e prevenzione, in una delle zone in cui è massima l'attenzione dei nostri servizi di controllo del territorio e contrasto agli stupefacenti”.