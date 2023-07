Nel borgo antico Teatro by night

Il viaggio con ‘Shakespeare by night’ farà tappa stasera alle 20 nel borgo storico di Arcola, che ne sarà scenografia naturale, nell’ambito delle ‘Notti bianche di Liguria’, progetto di rigenerazione e promozione dei territori organizzato e sostenuto da Regione Liguria. Shakespeare by night, è uno spettacolo a stazioni di Emanuele Conte, una produzione Fondazione Luzzati Teatro della Tosse. In un mondo dove tutto è possibile Calibano, le streghe di Macbeth, Claudio, Puck e molti altri appariranno, parleranno di sé, dialogheranno e si inseguiranno tra loro, per poi scomparire scompagnando le trame di sogni. L’evento inizierà alle 20 con ingresso ogni 20 minuti per massimo 38 persone, è a ingresso libero con prenotazione obbligatoria al 334 9324595. Per i prenotati garantito un servizio navetta gratuito da piazza della Resistenza al Ponte di Arcola fino a piazza Garibaldi. La navetta partirà 20 minuti prima dello spettacolo.

Cristina Guala