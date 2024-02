Nel 2023 ha festeggiato il centesimo compleanno

Ci siamo mai accorti dell’importanza di questo edificio? Ne conoscete la storia? Il 24 maggio 1923 fu inaugurato dal re Vittorio Emanuele III il Palazzo degli Studi "Principe Umberto". Una costruzione imponente, larga 53 metri e alta 24. Ai lati ci sono due alti portoni con scalinate in marmo: sono gli ingressi della nostra scuola e del liceo classico "Lorenzo Costa", intitolato ad un celebre poeta spezzino del XIX secolo. Il maestoso palazzo presenta grandi finestre, che danno luce alle nostre spaziose aule. La facciata è decorata con lesene, timpani, cornici, maschere e alcuni medaglioni che raffigurano libri aperti. Più che una scuola dà l’idea di un museo! Si affaccia e guarda piazza Verdi come un capitano osserva dalla sua nave l’infinito mare. Attraversare il grande portone è come fare un balzo indietro ed entrare nella storia. Targhe e insegne spiegano la storia della nostra città, le dolorose guerre e i tanti cambiamenti. Tra la fine dell’800 e i primi del ‘900, una scuola così grande fu motivata dalla smisurata crescita della popolazione spezzina a seguito della costruzione dell’Arsenale Militare, che richiamò migliaia di operai da tutta Italia. La costruzione del Palazzo si inseriva nel piano di risanamento del quartiere del Torretto, buio e malsano, con la realizzazione di Piazza Verdi e dei bei palazzi che la circondano. L’edificio fu realizzato dal Comune e decorato dall’architetto Armando Titta di Carrara, che abbellì anche la Sala Dante.